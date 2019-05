Des rendez-vous BD à la Maison Culturelle de Quaregnon - Aller retour Hainaut - 08/05/2019 Dès samedi et jusqu’au 8 juin. Un premier rendez-vous ce samedi avec l’expo Johan De Moor Pop fantasque. Une expo de presque 300 dessins. Johan De Moor auteur de BD d’une part et d’autre part le dessin de presse. Et le second rendez-vous le 18 mai avec Les Rendez-Vous BD. Une trentaine d’artistes présents pour parler de la bande dessinée, du cinéma d’animation et l’illustration. Plus d’infos : maisonculturellequaregnon.be