"Défi Rwanda 2019" à l'Institut Saint-Ferdinand de Jemappes

Un gala de charité sera organisé le 2 février à la salle Calva de Flénu au profit du "Défi Rwanda 2019"

A l'initiative des professeurs et éducateurs, les élèves de 5ième & 6ième secondaire vont partir à la rencontre de "l'autre".

Le 4 avril, ils s'envoleront pour 15 jours au Rwanda. Sur place ils rencontreront des élèves rwandais, ils viendront en aide pour la restauration d'une école à Kigali et ils découvriront le pays.

Pour financer ce "Défi Rwanda 2019", ils organiseront un gala de charité le 02 février.

Un gala d'une part pour faire connaître de projet et l'Institut Saint-Ferdinand et d'autre part récolter des fonds pour apporter une aide finacière sur place et aussi pour aider les élèves à financer leur voyage.

Au programme :

Un menu trois services et deux concerts : David Madi à partir de 21h30 et "Rock System", un cover band dès 22h30

Infos et réservations : www.saint-ferdinand.be ou au 065/82.22.98