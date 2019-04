Connaissez-vous Madame Network ? - Aller retour Hainaut - 30/04/2019 Madame Network, c’est LE réseau d’affaires porté par des femmes et ouvert aux hommes sympathiques. Caroline Bachot vous présente un membre du réseau : Corinne Oremans, nutritionniste & diététicienne Elle a commencé comme diététicienne dans une entreprise spécialisée en diététique. En 2009 elle fait une spécialisation en diététique pédiatrique, pour les enfants et adolescents. Et en 2013, elle se lance comme indépendante. Comme mincir ce n’est pas toujours dans l’assiette, elle s’est entourée d’autres professionnels dans un centre pluridisciplinaire : espace diet Pour plus d’infos : www.espacediet.be Retrouvez Madame Network tous les lundis à 15h20 ou sur facebook : Madame Network