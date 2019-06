Connaissez-vous les estivales de Pairi Daiza ? - © Pairi Daiza

Connaissez-vous les estivales de Pairi Daiza ? - Aller retour Hainaut - 27/06/2019 Une prolongation des nuits d’été. Les vendredis et samedis du 12 juillet au 24 août, le parc vous accueille entre 18h et 23h avec des compagnies. Des clowns, des shows équestres, de la musique et des chants, en tout c’est 74 compagnies. Venez passer de belles soirées dans les jardins entourés de musiciens et d’artistes. Le programme et les réservations : www.pairidaiza.eu