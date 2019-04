Concours d'amaryllis au Château de Beloeil - Aller retour Hainaut - 26/04/2019 Du 27 avril au 5 mai, ce concours est une belle manière de visiter le Château de Beloeil. 6000 branches d’amaryllis seront réparties dans toutes les pièces du château. C’est un concours entre amateurs, écoles d’horticulture et professionnels. On leur attribue à chacun une pièce du château et doivent y faire la décoration florale à base d’ammaryllis. Ils seront jugés par un jury de professionnels mais aussi par les visiteurs. Le gagnant du prix du public sera connu en fin d’exposition. Du 27 avril jusqu'au 5 mai de 10h à 18h. Plus d’infos : www.chateaudebeloeil.com