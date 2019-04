Comment réaliser des insecticides naturels ? - Aller retour Hainaut - 05/04/2019 Réponse avec Ipalle Le printemps est de retour et avec lui les indésirables : limaces, pucerons et fourmis. Pour se débarrasser des limaces : faites de petits remparts d’au moins 20 cm de large avec de la silure ou de la cendre de bois mais aussi des coquilles d’œufs écrasés ou encore des épluchures de pamplemousse ou de melon. Pour éliminer les pucerons : pulvérisez une préparation à base de savon noir ou de purin d’orties. Contre les fourmis : mélangez 10ml d’huile essentielle de girofle ou de cannelle avec 1 litre d’eau. Attention à manipuler avec précaution. Plus d’infos : www.ipalle.be