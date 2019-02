Ce samedi, la Nuit du Pays Blanc : Antoing fait son cinéma !

Le Foyer culturel d’Antoing vous propose un parcours-spectacle nocturne

Pour cette première édition le thème du cinéma a été choisi.

Le circuit nocturne partira de l'ancienne salle de cinéma et permettra au public de découvrir ou redécouvrir le patrimoine local et ce grâce à un film muet, un film médiéval, un péplum,... et même un passage par Hollywood Boulevard.

Les départs ont lieu toutes les 15 minutes de 18h45 à 20h30.



Prix d’entrée : 5,00 € adultes, 2,00 € enfants





Attention : le passage par la billetterie dès 18h30, place du préau, est INDISPENSABLE pour recevoir votre bracelet qui donnera accès au parcours !

Plus d'infos sur la page facebook : www.facebook.com/events/2133547790043011