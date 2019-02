C'est quoi le bistro'c ?

Comme son nom l’indique, c’est un bistrot où l’on troque sur la place de Naast.

Mais c’est aussi un lieu de rassemblement. De la petite restauration aussi avec des spécialités d’Alsace comme de la terrine de lièvre au Pineau noir; de la terrine de cerf au foie gras, au crémant d’Alsace ; du sanglier au romarin et aussi des produits de producteurs locaux.

Au Bistro’c, on ne fait pas que boire et manger, il y a foule d’activités : des ateliers créatifs tous les 1er mercredis du mois ; un loto/bingo les 1er et 3ième dimanches du mois et tous les trimestres une "ladies night", interdite au hommes jusqu’à minuit.

Plus d’infos : www.facebook.com/chezlalsacienne32