Wonderlecht est un nouveau lieu d’apprentissage urbain.

C’est là que les habitants pourront se réunir pour expérimenter et en savoir plus sur la production d’aliments biologiques, la biodiversité et la protection du climat. C’est aussi le lieu de rencontre pour touts, pour travailler, se détendre, communiquer et profiter des légumes produits localement.

Pour fêter son inauguration et mettre en avant l’identité fédératrice, vous êtes invités le 26 Mai lau Wonderlecht Festival, le festival de l’alimentation durable et du spectacle vivant.

Le rire, l’émerveillement et la nourriture sont universels. Les partager ensemble le temps d’un spectacle ou d’une dégustation, c’est renforcer les liens communautaires et effacer l’espace d’un instant les barrières entre les cultures, les classes, les âges, les genres et les religions.

Programme :

14h-19h :

Village associatif, marché de producteurs locaux, artisanat,

ateliers pour enfants, visites guidées du potager, bar et restauration

14h-14h30/16h-16h30/18h-18h30

Spectacles vivants tout public : cirque, danse, théâtre et performances

20h :

Mimosa Quartet – Jazz Manouche

22h :

DJ Jo Shine – Funk & Groove Set

Infos Pratiques :

Le festival débutera dès 14h, accès via le 152 Rue des Goujons ou Rue des deux gares après le Brico A Anderlecht.

Pour plus d’informations : https://fr-fr.facebook.com/wonderlecht