VOCATIO : 10 000 euros pour booster sa passion !

Jusqu'au16 novembre 2018, les jeunes entre 18 et 30 ans pourront poser leur candidature pour tenter d’obtenir une bourse de 10 000 euros pour financer leur vocation. Soprano, scientifique, photographe de reportage, vulcanologue, écrivain… chaque année VOCATIO soutient des jeunes talents hors du commun. Les dossiers de candidatures peuvent être introduits sur www.vocatio.be

VOCATIO s’est donné pour mission de soutenir le talent et l’ambition des jeunes entre 18 et 30 ans qui n’ont pas les ressources financières suffisantes ou l’encadrement nécessaire pour mener à bien leur passion. Chaque année, la fondation octroie plusieurs bourses d’une valeur de 10 000 euros à des projets dans les six domaines suivants :

Santé : médecine, kinésithérapie, logopédie, soins infirmiers, psychologie…

Sciences et techniques : chimie, physique, biologie, ingénierie, recherche de pointe et nouvelles technologies, informatique, géographie, environnement…

Sciences humaines et sociales : sociologie, anthropologie, journalisme, médias actuels, diversité culturelle, géopolitique, histoire, philosophie…

Arts (de la scène) : musique, danse, théâtre, cirque, chant, cinéma, littérature, poésie…

Arts plastiques : peinture, sculpture, dessin, photographie, architecture, design, stylisme…

Métiers artisanaux : lutherie, ébénisterie, céramique, orfèvrerie, reliure, tissage, joaillerie, restauration, métiers de la construction et techniques…

Jusqu'au 16 novembre, les jeunes Belges (ou ayant un ancrage en Belgique) peuvent introduire leur dossier via le site web de VOCATIO : www.vocatio.be Les différentes candidatures seront ensuite minutieusement étudiées par un jury indépendant d’experts selon différents critères de sélection et les lauréats seront finalement élus par suffrage. Leurs noms seront annoncés en mars 2019.

En plus d’un soutien financier, la fondation met également à disposition des lauréats un accompagnement personnalisé et un réseau de relations et d’échanges. Ainsi, les jeunes talents peuvent bénéficier de la visibilité et du soutien nécessaires pour mener à bien le développement de leur projet.