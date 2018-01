Via Velo propose des cycles de formations de conduite de vélo.

Via Velo propose des cycles de formations pour des associations bruxelloises dont les membres souhaitent apprendre à rouler et à se déplacer à vélo en ville en toute sécurité.

Alors que certains adultes n’ont jamais appris les bases de l’équilibre, d’autres doivent simplement prendre confiance en eux avant d'apprendre à se déplacer à vélo de manière sécurisée. Via Velo répond à ces besoins. Les participants apprennent à surmonter l’obstacle le plus fondamental à la pratique du vélo : l’incapacité physique à faire du vélo, le manque de connaissance et l'absence d'assurance pour pratiquer cette activité dans un environnement urbain.

Quel que soit votre secteur d'activité, le vélo est un outil au service des objectifs et des missions de votre association. Il favorise la confiance et améliore l’indépendance des participants tout en permettant de pratiquer une activité physique. C’est aussi une manière de découvrir les avantages du vélo comme moyen de transport alternatif.

Les objectifs principaux

Sensibiliser aux avantages du vélo comme outil d’autonomie, d'émancipation et de cohésion sociale au travers d'activités ludiques et attractives : rapidité, coût réduit, santé, pratique d'une activité douce, plaisir de rouler, autonomie, convivialité…

Découvrir et parcourir sa ville autrement, via des itinéraires adaptés et attrayants.

Amener le public vers l'autonomie (déplacement, achat, réparation).

Qui peut déposer une candidature ?

Toutes les associations ou institutions bruxelloises œuvrant dans les domaines de l'insertion, de l'émancipation, de la cohésion sociale, de la multiculturalité, de la mobilité active, de la santé et :

qui mènent un travail d’insertion dans les quartiers populaires de Bruxelles à destination d’un public de tous âges et de toutes origines ;

qui souhaitent faire participer un ou plusieurs groupes, membres de leur association, au cycle de formations "Via Velo" ;

qui s’engagent à respecter les conditions de participation et nos conditions générales de formation.

Inscriptions: https://www.provelo.org/fr/page/viavelo?utm_source=Pro+Velo&utm_campaign=228a8da507-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_12&utm_medium=email&utm_term=0_640a8a0c75-228a8da507-94854557