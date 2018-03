Venez vous balader au profit de Cap 48.

Ce dimanche 25 mars, les Lions Clubs de Bruxelles vous invitent à une magnifique journée printanière et ce, au profit de CAP48. Rendez-vous à Woluwe-Saint-Lambert ou Linkebeek à bord de votre " Old Timer ", votre moto ou votre voiture habituelle pour " La Ballade des Lions Heureux ".

Pour bien démarrer la journée, petit déjeuner suivi à 8h30 de deux départs possible, soit à Woluwé-Saint-Lambert soit à Linkebeek. Commencera alors une balade champêtre et culturelle qui vous conduira dans les méandres du Payottenland et du Brabant historique, jusqu’à l’arrivée prévue vers 12h30 à Berchem-Sainte-Agathe. Pprès-midi festive au programme avec apéritif et buffet chaud et froid accompagnés d’une animation musicale et dansante.

Infos pratiques

Dimanche 25 mars à 8h30

2 départs : Parking du Stade Fallon (Woluwé-Saint-Lambert) et Place Communale de Linkebeek

45€ pour petit-déjeuner, balade et repas / 35€ repas sans balade /30€ balade sans repas

20€ enfants -12 ans

Montant à payer pour réservation au compte du District C BE71 3630 2452 4569

avec la mention : Nom/250318/Nombre de personnes.

Réservation indispensable sur www.cap48.be