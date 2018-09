Une tornade blanche va traverser la station Aumale.

Chaque jour, les stations de métro et prémétro de la STIB voient passer des milliers de voyageurs.

Des stations de (pré)métro propres rendent le parcours des voyageurs plus agréable. La Société bruxelloise de transport public en est consciente et consacre, chaque année, des millions d’euros (8,2 millions en 2018, en hausse de 8% par rapport à 2017) pour assurer la propreté de ses stations. Un travail effectué par près de 180 personnes chargées de nettoyer, au quotidien, l’ensemble des stations, soit une superficie de 200.000 m².

Mais la propreté, c’est l’affaire de tous, y compris des voyageurs. Afin de sensibiliser les jeunes voyageurs, le service Societal & External Affairs de la STIB collabore depuis plusieurs années avec différentes ASBL actives dans les quartiers autour de ses stations de métro. L’opération Tornade Blanche est l’une des nombreuses actions issues de cette collaboration.

La première opération Tornade Blanche a été lancée en 2004, à la station Ribaucourt. L’objectif est de faire prendre conscience aux jeunes que la station fait partie de leur quartier, de leur environnement, et qu’il est dans leur intérêt d’en respecter la propreté. Pour ce faire, ils sont invités à mettre la main à la pâte et à découvrir ce que représente le nettoyage d’une station en y participant. Depuis, chaque année ou presque, une à trois opérations Tornade Blanche sont organisées dans les stations de métro.

Depuis 2013, l’équipe sociétale de la STIB collabore étroitement avec l’ASBL SAFA, active dans les quartiers des stations Aumale et Saint-Guidon, à Anderlecht, et depuis 2017 avec l’ASBL Centrum West, active dans le quartier de la station Etangs Noirs, à Molenbeek.

Une opération Tornade Blanche a été organisée à Etangs Noirs en avril dernier.

Une nouvelle opération est prévue le mercredi 3 octobre prochain dans la station Aumale, en collaboration avec l’ASBL SAFA. De 15h à 16h30, une quinzaine de jeunes, âgés de 7 à 12 ans, vont être sensibilisés à la propreté dans la station. Supervisés par des agents de nettoyage, des membres du personnel de la STIB et des animateurs de l’ASBL, ils vont découvrir l’envers du décor : les machines et le matériel destinés au nettoyage, la charge de travail que cela représente d’entretenir une station, rencontrer le personnel en charge du nettoyage, etc. Ils pourront également jouer à un jeu de memory sur la propreté, le respect des infrastructures et le nettoyage des stations.

Par ces actions, la STIB souhaite sensibiliser les jeunes à l’importance de vivre et circuler dans des espaces publics propres et agréables, y compris dans les stations de métro, mais également à l’importance de respecter les règles de savoir-vivre ensemble, au bénéfice de tous.

Infos: www.stib.be