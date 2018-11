Une salle d'escalade unique à Bruxelles

la Petite Île est une nouvelle salle d'escalade qui ouvrira ses portes à Anderlecht ces 10 et 11 novembre.

Première salle de bloc à Bruxelles, elle fait également partie d'un processus de transformation plus important du quartier d'Anderlecht qui voit naître depuis un petit temps une multitude de nouvelles initiatives. Le bâtiment qui porte un long passé industriel est à présent animé de divers activités. Au delà de la salle d'escalade, on y retrouve un skate park, des ateliers de photographie, de peinture, de sculpture, un potager urbain, une salle de concert, une chocolaterie, mais aussi un forgeron, des ferronniers, des ébénistes, des espaces de co-working et une association proposant l'impression en 3D de prothèses pour des enfants défavorisés.

Qu'est-ce que le bloc ?

Un type d'escalade qui ne dépasse pas 4 mètres de hauteur, qui ne nécessite ni corde ni harnais, les grimpeurs sont protégés par de gros matelas adaptés.

adresse : Rue de la petite ile 1, 1070 Anderlecht

Sur Facebook : https://www.facebook.com/petite.ile.brussels/

Sur le web : http://petite-ile.be/