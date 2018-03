Une famille modèle d’Ivan Calbérac, une comédie aux dialogues affûtés et aux situations absurdes. Une peinture du couple désenchantée mais qui engendre de nombreux rires.

Une famille ordinaire : voici l’ironique point de départ de la pièce d’Ivan Calbérac, Une famille modèle. Mais on est au théâtre, et il s’agit de comédie et de peinture sociale, on imagine donc bien à quel point ce modèle tient plus de l’anti-modèle que de l’exemple à suivre.

Bernard vit avec sa femme qu’il aime mais qui refuse désormais toute relation sexuelle avec lui et l’encourage même à prendre une maîtresse. Or sans le lui dire, cela fait déjà deux ans qu’il est l’amant de la voisine. Sauf que celle-ci, lasse d’attendre, le menace de tout arrêter s’il ne vient pas vivre avec elle. Bernard pense d’abord quitter sa femme pour sa maîtresse mais, s’en trouvant incapable, instaure une " garde partagée " en accord avec les deux femmes...

Une embarcation théâtrale voguant joyeusement en eaux troubles ou plus exactement entre deux eaux clairvoyantes, celles qui font de cette hyperréaliste comédie de boulevard, une parodie touchante des mœurs en symbiose avec l’air du temps !

Avec Martine Willequet, Hélène Theunissen, Thomas Demarez, David Delaloy et Pascal Racan.

Mise en scène : Alexis Goslain

Du 14 mars au 8 avril 2018

Théâtre des Galeries

6, Galerie des Princes

1000 Bruxelles

www.trg.be