Une ambiance mexicaine cette semaine dans les Marolles

Le Centre Culturel Bruegel organise une fête des morts à la mexicaine en collaboration avec les habitants, écoles, associations et commerçants du quartier des Marolles.

Véritable événement culturel participatif, le quartier se prépare depuis le mois de septembre. Pour l'occasion, un groupe de musiciens mexicains, appelé "Sonosfera", tout droit venu du Mexique sera sur place pour rencontrer les classes d'écoles et les associations. D'autre part, des artistes belges et mexicains interviendront dans les écoles et maisons de repos pour animer des ateliers autour de la mort et de la fête des morts.

Les activités prévues tout au long de la semaine se clôtureront le 2 novembre par une exposition chez Calaveras et au Centre Culturel Bruegel (vernissage le 2 novembre de 19h à 21h30). Le samedi 3 novembre, une par grande fête avec un autel à offrandes géant sera organisée dans les locaux du centre culturel Bruegel avec en prime, une procession aux flambeaux tout en musique à partir de 18h dans le quartier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site internet : www.ccbruegel.be