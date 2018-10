Un livre d'amour exceptionnel vieux de 400 ans mis aux enchères à Bruxelles .

Un noble hennuyer commanditaire d’un chansonnier pour sa bien-aimée mystérieuse, nous a laissé un bien étrange livre.

Un livre d’amour unique comprenant 74 chansons d’amour en français vieux de presque 400 ans et parfaitement préservé, sera mis aux enchères la semaine prochaine à l’hôtel de vente bruxellois Arenberg Auctions. Un seigneur hennuyer follement amoureux a fait élaborer l’oeuvre en 1620, probablement pour une maîtresse. Une pièce exceptionnelle qui suscite beaucoup d’intérêt dans le monde entier. Le manuscrit ne compte pas moins de 33 illustrations peintes sur vélin et très détaillées - plus du double par rapport à un exemplaire similaire conservé à la Bibliothèque Royale de Bruxelles. La valeur de ce livre d’amour est estimée entre 70.000 et 80.000 euros. La maison d’enchères espère que l’oeuvre pourrait rester en Belgique, tenu compte de son intérêt culturel pour le patrimoine belge.

L’homme qui a conçu le livre à l’époque était Melchior Dassonleville, un descendant d’une riche et célèbre famille d’avocats du Hainaut. Le blason de la famille est représenté sur trois miniatures du volume.

Catalogue disponible et exposition du 5 au 11 octobre à l’hôtel de ventes Arenberg Auctions, Rue aux Laines 19/2 à Bruxelles.