Un "Jeu t'aime" pour ce dernier dimanche de novembre!

On n'est jamais trop grand pour jouer. Source d'évasion dans un quotidien qui nous demande beaucoup d'investissement physique et mental, le jeux permet de sortir du quotidien et de libérer son esprit.



Jouer fait grandir. Or, le jeu occupe parfois trop peu de place dans l'esprit des adultes préoccupés par tout un tas d'autres choses. Comment redonner le goût du jeu, à cette activité gratuite, sans intention pédagogique?

La campagne "Jeu t'aime" a pour objectif de valoriser le jeu et d'inviter les parents à jouer avec leurs enfants.

Elle se décline de plusieurs manières :

Les Rencontres "Jeu t'aime" organisées chaque année le dernier dimanche de novembre. Cette année, le rendez vous est fixé au dimanche 25 novembre 2018, aux Halles Saint Géry. Une dizaine de villes prendront part à l’événement et certaines d'entre elles proposeront un marché gratuit du jeu et du jouet.

Journée Gratuite

Où? Halles Saint Géry - Place Saint-Géry 1, 1000 Bruxelles

Quand? Le dimanche 25/11 de 10H à 18H

Au programme :

- Jeux pour tous les âges à partager en famille

- Un espace petite enfance

- Un atelier de création et fabrication de jouets 100% récup'

- Des contes

- Les jeux de société primés Jokers 2018

- Un marché gratuit du jeu et du jouet

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : http://www.yapaka.be/campagne/la-campagne-jeu-taime