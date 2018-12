Un guide culturel de Bruxelles !

Envie de dénicher tous les bons plans culturels à Bruxelles en 2019 ? Depuis le 23 novembre la nouveau guide culturel de Bruxelles est disponible dans les librairies.



Cette année, la Fondation pour les Arts a demandé à cinq professionnels du secteur, rédacteurs en chef et journalistes, de participer à la rédaction pour y partager leurs coups de cœur. Guy Duplat, Johan Condijts, Michael Bellon, Charline Cauchie, Richard Harris et Nicolas Naizy ont ainsi sélectionné 10 évènements par mois à ne surtout pas manquer, choisis pour leur qualité, leur originalité, leur potentiel ou leur exclusivité.



La première partie du guide présentera les festivals, expositions et grands événements qui animeront la capitale mois par mois de janvier à décembre 2019, dans laquelle chaque coup de cœur sera présenté pleine page, accompagné d’une illustration, permettant au lecteur de visualiser immédiatement les moments phares. Ils seront suivis du calendrier des évènements, chaque fois regroupés sur une double page de type agenda pour préparer ses sorties en un seul coup d’œil. La seconde partie du guide permettra au lecteur de parcourir l’ensemble des salles de spectacles et théâtres avec leur programmation respective avant de lister les meilleures adresses culturelles et récréatives de la capitale : centres culturels, musées, cinémas, clubs de jazz, cafés, visites thématiques et tours de ville.



Pertinent, surprenant et incontournable le Guide culturel de Bruxelles est le seul ouvrage qui rassemble toute l’actualité culturelle de la capitale pendant un an.