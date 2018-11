Un défilé spectacle au profit des sans-abris

"Dreamstreet" est de retour pour sa 4e édition au profit de l'asbl HuNeeds.



La chorégraphe Joëlle Morane vous emmène à la découverte des modèles de 15 stylistes belges qu'elle mettra en scène pour un spectacle surprenant au Keywest.



Le vendredi 16 et samedi 17, deux soirées sont organisées au profit de l'asbl HuNeeds, dont l'objectif est de créer des solutions de réinsertion socio-professionnelle sur-mesure pour des personnes sans-abri au travers d'implications citoyennes et d'une philosophie de logement. Soirées organisées par l'Events Plus asbl.

Adresse : Digue du Canal 6-8 - 1070 Anderlecht

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : http://www.dreamstreet.be