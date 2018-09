Un boulevard de la Womuwe tout neuf, sera bientôt inauguré.

D'ici quelques jours, le vendredi 28 septembre, le boulevard de la Woluwe aura un tout autre visage.

Arboré et complètement réaménagé, cet axe d’entrée de ville accueillera le tram 8 (ex tram 94) qui sera prolongé sur 4 arrêts depuis le musée du tram jusqu’à Roodebeek, arrêt qui deviendra un nouveau pôle multimodal à l’entrée de la Région. Métamorphosé, le boulevard de la Woluwe est désormais doté de larges pistes cyclables séparées du trafic automobile, de nombreuses plantations d’arbres, de zones de promenade, de nouveaux trottoirs, d’un mobilier et d’un éclairage public renouvelés.