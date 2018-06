Sortie insolite:une journée en bateau .

Brussels By Water vous propose une croisière intercity entre Bruxelles et Anvers

Si vous voulez faire l'expérience d'une croisière unique de Bruxelles à Anvers, rejoignez le bateau Verdi pour passer une agréable journée..

Les points de départ sont Bruxelles (quai de Heembeek) et Vilvoorde (Steenkaai).

Itinéraire:

Tout d'abord naviguation sur le canal maritime Bruxelles - Escaut puis sur l’Escaut, fleuve puissant rythmé par les marées.

Sur cette voie très fréquentée, vous entrerez réellement en contact avec le monde particulier de la navigation intérieure. C'est l'un des canaux les plus importants et les plus anciens sur le plan économique et les navires maritimes transportent jusqu'à 3 000 tonnes par le canal maritime jusqu'au port de Bruxelles.

A Bruxelles, vous aurez l’opportunité de découvrir du pont du bateau la zone du canal en pleine mutation. Il est loin le canal " gris " et actuellement il fait bon vivre le long de la voie d’eau et de nombreuses résidences sortent de terre. Un peu plus loin, c’est la ceinture verte où les paysages bucoliques alternent avec des zones d’activités industrielles.

Ensuite, vous passerez l’impressionnante écluse de Zemst puis celle de Wintam qui nous permettra d’atteindre l’Escaut.

Le long des berges de ce fleuve, la nature reprend le dessus sur l’expansion urbaine avec notamment les nouvelles plaines d’inondations contrôlées à Bâle/Kruibeke où la faune et la flore s’épanouissent en toute liberté.

A Anvers également, la construction des murs de quai se poursuit avec diligence pour faire face aux futures inondations. Du pont du bateau vous aurez une vue unique sur la ville avec son mélange de bâtiments anciens et de constructions futuristes.

Après la partie navigation, le guide se déplace avec les participants le long d'un itinéraire historique jusqu'à la gare centrale d'Anvers et tout le monde rentre à la maison en train à son rythme.

Pratique :

Croisières prévues pour le moment : 30/06, 27/07, 17/08, 27/08, 1/09, 15/09, 24/09 et 29/09/2018.

Tarif : 25 € pp - promenade en bateau + balade + guide toute la journée

Repas : propre pique-nique ou plat froid pré-commandé

Réservations requises.

Plus d'infos: 02.218.54.60 - ou par mail à info@rivertours.be

www.rivertours.be