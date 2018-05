Soirée exceptionnelle de soutien au Magic Land Théâtre !!

Le Magic Land Théâtre a perdu sa subvention de fonctionnement, une soirée de soutien est donc organisée.

Dès 19H30, " Le cabaret Qu’est-ce que tu boa ? " Entre vente publique et cabaret déjanté, dans un déluge de boas, de plumes et de paillettes, les comédiens du Magic Land Théâtre seront fiers, entre deux numéros, de vous présenter et de vous vendre en exclusivité mondiale les premières bouteilles de Magic Lambic.

Le Magic Lambic c’est seulement 1000 bouteilles de 75 cl d’un lambic exclusif, une framboise aux arômes persistants de vanille.

Réservation indispensable – entrée gratuite

Dès 21H30 : musique live – Hugues Maréchal, Bruce Ellison et Druss Lecomte. Puis, jusqu’aux petites heures, " Le bal magique des lambics lovers " grande fête de fin de saison et célébration festive de l’amitié qui lie le Magic Land à la Brasserie Cantillon.

Pendant toute la soirée : petite restauration sur place - les délicieuses pizzas de Storie Di Pinte.

Rue d'Hoogvorst 8-14 - 1030 - Bruxelles T. 02/245.24.53 | F. 02/245.50.64

