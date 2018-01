Soirée " Années 80 " à Woluwé Saint-Lambert.

Balade dans les ambiances musicales des années 80 Alors, bloquez le samedi 27 janvier! Quelques heures durant, la boule à facettes de la salle La Rotonde va tournoyer au rythme de la new wave, de l’électro-pop, du disco funk et autres styles au top à l’époque. Les portes s’ouvriront dès 19 heures pour l’apéro, déjà en musique, suivi du repas sous la forme d’un appétissant buffet chaud.

L’ambiance va ensuite grimper crescendo avec, à partir de 21 heures 30, le concert de " Mike and the Guitarist " (M & the G), un talentueux duo qui passera en revue une cargaison de tubes inoubliables avant de céder le témoin aux DJ’s de Dynamic One qui maintiendront la cadence musicale jusqu’à l’extinction des feux. Tous les bénéfices récoltés à l’occasion de cette soirée, o serviront à soutenir des animations prévues par cette association dans le cadre des projets de cohésion sociale (PCS) développés au cœur des quartiers " Galaxies " et " Hof-ten-Berg " de Woluwe-Saint-Lambert.

L’entrée (apéro, buffet, concert et soirée dansante) est fixée à 20 € et, pour d’évidentes raisons de bonne organisation, la réservation préalable est obligatoire.

Dépêchez-vous, il ne reste plus que quelques places !!!

Lieu: avenue J.F. Debecker 54

Renseignements et réservations : 02 763 45 77 – isabelle.boniver@wolu-services.be