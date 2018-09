Science is wonder-ful! : Les chercheurs viennent à la rencontre du public.

Ces 25 et 26 septembre, la Commission européenne et le Parlement européen organisent l'événement Science is Wonder-ful! qui lance officiellement la Nuit européenne des Chercheurs partout en Europe et au-delà.

Rendez-vous incontournable de tous les publics, l’événement s'articule autour de deux moments phares: Science is wonder-ful!, les 25 et 26 septembre de 9h30 à 19h30 au Parlamentarium et le Falling Walls Lab - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), le 25 septembre à 14h30 à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

L’objectif de Science is Wonder-ful!: faire découvrir la science de manière ludique et rapprocher ainsi la communauté scientifique du grand public!

La Nuit européenne des Chercheurs

Au détour d’une trentaine de stands, venez à la rencontre de plus de 50 chercheurs passionnés qui vous présenteront leurs projets et leurs innovations. Par exemple, ils vous feront découvrir les bienfaits des microalgues sur la peau, ou vous expliqueront comment les piétons interagissent de manière non-verbale avec les véhicules automatisés, ou encore comment les microbes se transmettent juste au toucher.

En famille ou entre amis, devenez scientifiques d’un jour en participant à des expériences toutes plus fascinantes les unes que les autres. Une manière originale et stimulante de comprendre l’impact des sciences sur notre société et de découvrir le métier de chercheur.

Venez également assister le mercredi 26 septembre à 13h00 à un débat sur les synergies possibles entre le domaine de l'éducation et celui de la recherche et de l'innovation, en présence du Commissaire européen en charge de l'éducation, de la jeunesse, des sports et de la culture, Tibor Navracsics et du Vice-Président du Parlement européen, Dimitros Papadimoulis. Parmi les participants au débat, des membres du Parlement européen et de la Commission européenne, des chercheurs, des représentations de la communauté scientifique et bien d'autres.

Science is Wonder-ful! est l’événement de lancement de la Nuit européenne des Chercheurs qui a lieu chaque année le dernier vendredi de septembre. Cette année, plus de 340 événements auront lieu le 28 septembre partout en Europe et au-delà. Pour plus d’informations : http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/european-researchers-night_en#events