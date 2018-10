Salon du Champagne les 27 & 28 octobre à Bruxelles.

La Champagne, une région pétillante

En 1927, le vignoble de Champagne est le premier à recevoir l'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC), il s’étend sur plus de 35.000 hectares, divisés en 278 000 parcelles. Le vignoble champenois est planté entre 90 et 300 mètres d’altitude, son terroir engendre les plus originaux des vins grâce au talent d’hommes qui savent en exprimer la délicate typicité et la sublimer par l'effervescence. Elle comptabilise 15 800 vignerons pour 320 maisons de champagne.

Les trois principaux cépages champenois sont le Pinot noir, le Pinot Meunier et le Chardonnay, pour une production de 295 millions de bouteilles. Plus de la moitié part à l’exportation et le marché belge est en 5e position juste après l’Allemagne, les plus grands consommateurs étant les anglais. L’engouement des belges pour le champagne est en croissance constante, une belle opportunité pour eux de voir sur deux jours toute la région qui vient à eux !

Le vin de Champagne peut être élaboré avec du raisin blanc (Chardonnay) et du raisin rouge (Pinot Noir et Pinot Meunier), les champagnes classiques sont assemblés à partir des trois cépages. Un champagne élaboré uniquement avec du Chardonnay s’appelle un blanc de blancs et un champagne issu de Pinot Noir et de Pinot Meunier est appelé un blanc de noirs. Pour les champagnes rosés, une partie des raisins rouges a été vinifiée en vin rouge et le producteur ajoute ce vin lors de l’assemblage dans une proportion de +/- 10%, colorant ainsi le vin blanc en vin rosé. C’est l’unique exception autorisée dans l’Union européenne qui interdit formellement les mélanges entre vins blancs et vins rouges.

Pour en apprendre encore plus sur le champagne et le déguster, rendez-vous au salon du champagne de Bruxelles,

les 27 & 28 octobre à Tour & Taxis (Hôtel de la Poste) – Avenue du Port, 88 – 1000 Bruxelles

Horaires : Samedi 27 octobre de 11h à 19h et dimanche 28 octobre de 10h30 à 18h30

Prix d’entrée : 10 euros en prévente et 12 euros sur place

– www.salonduchampagne.eu