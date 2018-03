Salon des séjours linguistiques GO INTERNATIONAL.

Pour la cinquième année consécutive, le salon ‘Go International’ se tiendra à Bruxelles les samedi 10 et dimanche 11 mars prochains au Louise Centre, Avenue Louise 279, de 10h à 18h.

L’objectif ? Faire découvrir aux futurs citoyens du monde, adolescents et leurs parents, étudiants et adultes, les nombreuses opportunités de cours de langues, d’études, de stages et de volontariat à l’étranger qui leur sont accessibles et promouvoir le multilinguisme comme tremplin pour l’emploi en Belgique et l’étranger.

Tout au long de la journée, de nombreux exposants seront présents pour répondre aux questions des participants et les guider dans leur projet de séjour à l’étranger. Plusieurs conférences sont également proposées. Les visiteurs pourront participer à un atelier de simulation en réalité augmentée, à des tests de langues gratuits sur iPad et ils pourront profiter de la présence de nombreux anciens étudiants qui témoigneront de leur expérience à l’étranger et des bénéfices qu’ils en ont retirés au niveau linguistique, social et professionnel.

Infos: http://www.edux.org/gointernational/brussels/?mc=be