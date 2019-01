River Jazz Festival - Steps Tribe - A Tribute to Steps Ahead

Amateur de jazz? Alors rendez-vous à la Jazz station le 12 janvier prochain !

Il y a 35 ans, Mike Mainieri, Michael Brecker, Don Grolnick, Eddie Gomez et Peter Erskine entamaient une aventure anthologique dont la discographie bouleversa l'histoire du jazz-fusion : Steps Ahead. Par le mariage vibraphone/piano/saxophone, une complicité rythmique hors pair et une écriture résolument lyrique, ces précurseurs ont jeté les jalons d'un genre qui a rencontré beaucoup d'adeptes durant les trois décennies suivantes.



Aujourd'hui, cinq jazzmen belges de réputation internationale ont décidé de leur rendre hommage. Forts de parcours tous plus impressionnants les uns que les autres, ils ont foulé les plus grands festivals en tant que leader ou auprès d'artistes tels que Toots Thielemans, Tom Harrel, Chaka Khan, Manu Katché, Claude Nougaro, Richard Galliano ou Joe Lovano... Tous épris du quintet mythique, ils le revisitent avec une fraîcheur intacte !

Où :

Jazz Station

Chaussée de Louvain 193a - 195

1210 Saint-Josse-Ten-Noode

Tarifs et réservations :

12€ / 10€

Réservations fortement recommandées.