"Re-Creation Hall Market ", un marché qui rassemble une quarantaine d'Artisans/Créateurs engagés !

Envie de découvrir des artisans/créateurs locaux en plein cœur de Bruxelles ?

Le ' Re-Creation Hall Market ' est un marché qui rassemble une quarantaine d'Artisans/Créateurs engagés pour une consommation plus durable et éthique. Le marché se tient dans le magnifique cadre Art Nouveau des Ateliers des Tanneurs. Il vous offre une occasion unique et hors du commun de découvrir le travail d'artisans/créateurs passionnés. Venez acquérir des pièces originales, fait-main et souvent uniques. Vêtements, bijoux, accessoires, décoration, de quoi satisfaire toutes les envies.



Entre le Jeu de Balle et la place de la Chapelle en bas du Sablon, à deux pas de la boutique Orybany (au n° 60 rue des Tanneurs) ouverte également le dimanche, le Re-Creation Hall vous accueille tous les 2ème dimanches du mois (sauf en janvier, juillet et août) pour un shopping éthique et durable.



adresse : Ateliers des Tanneurs, 58 rue des Tanneurs, 1000 Bruxelles



site : https://www.recreationhall.net/