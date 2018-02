Profitez des vacances pour visiter l'exposition OCEANIA avec vos enfants !

L'exposition 'Oceania - Voyages dans l'immensité' du Musée Art & Histoire invite petits et grands à la découverte des îles du Pacifique.

Maquettes de bateaux, cartes retraçant les parcours de grands explorateurs comme James Cook, véritable moaï de l'Île de Pâques, bijoux, armes, masques... Enfants, parents, grands-parents découvriront un monde extraordinaire.



Un carnet d'activités emmène les jeunes explorateurs en excursion dans l'Océan Pacifique et les invite à remplir des missions, déchiffrer des messages codés, observer les ouvres. Dans un coin de l'exposition, l'Île aux enfants permet aux plus jeunes visiteurs de dessiner, toucher, décrypter, tirer la langue, s'amuser et repartir avec des images océaniennes plein la tête...



Réservez vos tickets en ligne : http://ticket.kmkg-mrah.be/tickets.aspx?〈=FR!

Exposition "OCEANIA - Voyages dans l'immensité"

Musée Art & Histoire

Parc du Cinquantenaire 10

1000 - Bruxelles

Plus d’informations : http://www.kmkg-mrah.be/fr/expositions/oceania