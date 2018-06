Première du nouveau film de Planétarium "Le fantôme de l'Univers".

Nouveau film 360° " Fantôme de l’Univers "

Le film pleine-voûte “Fantôme de l’Univers” est projeté par huit vidéo-projecteurs de dernière technologie formant une image couvrant l’entièreté du dôme de 23 mètres de diamètre. Les visiteurs sont littéralement immergés au milieu de l’image de 840 mètres carrés.

Fantôme de l’Univers raconte la passionnante histoire de la recherche de la matière noire, du Big Bang aux preuves indirectes du XXIe siècle.

Le film présente les premiers indices de l’existence de la matière noire dans les années 1930 et entraîne les spectateurs dans les profondeurs d’une ancienne mine d’or dans le Dakota du Sud où se trouve le plus sensible détecteur de matière noire du monde.

De là, les spectateurs sont emmenés au "Large Hadron Collider", le plus grand et plus puissant collisionneur de particules du monde, au CERN à Genève, où une équipe internationale de scientifiques tente de détecter les traces des particules de la matière noire. La matière noire n’a pas encore pu être observée directement, mais son existence n’est aujourd’hui plus remise en question dans la cosmologie.

Proposé tous les jours de l’année à 16h à partir du jeudi 21 juin 2018.



Plus d’informations : www.planetarium.be