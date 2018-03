Plus de 750 écoliers se mettent au vert au Westland Shopping.

Du 7 au 10 mars, le Westland Shopping accueille en avant-première l’exposition Greenspheria, un événement éco-citoyen et familial en milieu urbain.

Invités par le Westland Shopping, plus de 750 élèves et professeurs des écoles primaires d’Anderlecht ont déjà répondu présent.

C’est déjà la troisième année consécutive que le Westland Shopping se met au vert pour sa traditionnelle braderie de printemps. Les thèmes principaux, cette année, sont la nature, l’écologie et le respect de l’environnement.

Dès le 7 mars, 750 élèves et professeurs des écoles primaires d’Anderlecht auront le privilège de participer à différents ateliers 100% nature et pourront aussi apprendre comment réduire leur empreinte écologique. Cet événement exceptionnel aborde la filtration de l’eau, les sources d’énergie renouvelables, l’importance des abeilles sur l’écosystème ou encore la fabrication d’un mini potager. Tous les ateliers proposés sont adaptés aux enfants et animés par des experts " éco-exposants ".

Greenspheria s’adresse évidemment aussi à un large public familial et est accessible gratuitement jusqu’au 10 mars. Les visiteurs du Westland Shopping pourront en outre se renseigner sur la mobilité douce et tester des véhicules électriques comme des segways, monowheels ou trottinettes électriques.

Grâce à la collaboration des élèves de l’école horticole d’Anderlecht, l’Institut Redouté Peiffer, le Westland Shopping sera plongé dans une atmosphère naturelle rendue par l’introduction de plantes, caillebotis, écorces de bois et du mobilier en bois de récupération.

Nous vous invitons à venir découvrir cette exposition 100% nature.