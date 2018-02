Peinture en famille, à la découverte de Fernand Léger.

En marge de l’exposition du peintre français, Fernand Léger, Le Beau est partout, BOZAR propose un programme adapté aux familles : un Family Day le 11 mars avec des activités ludiques dans l’expo et un atelier géant dans le Hall Horta, le tout pour 6 euros.

Des parcours découvertes seront également organisés durant les vacances de carnaval et de Pâques.

Lors de cette Family Day Fernand Léger (4+), le Hall Horta sera transformé en atelier géant où petits et grands seront invités à combiner des éléments issus des œuvres de Léger : tubes, cordes, tapis, tables, formes et coussins. A chacun de créer sa propre mini-construction et de la placer sur le maxi-plan de la ville du Hall Horta. Les visiteurs pourront visiter librement l’exposition, en combinaison avec des explications et des activités créatives proposées par nos animateurs, et apprendront par exemple à quel point l’artiste se plaisait à travailler avec des réalisateurs, chorégraphes et compositeurs pour concevoir des décors et costumes. Enfin, les artistes de " Circus Zonder Handen " proposeront un spectacle-surprise acrobatique.



Date

Dimanche 11.03.2018 - 10:00 > 17:00

Les visiteurs peuvent aussi découvrir en famille l’exposition Fernand Léger lors des parcours découvertes (6+). Cette formule, axée sur l’interaction entre les générations, fait le bonheur des enfants et des adultes. Ceux-ci découvrent l’exposition en compagnie d’un guide muni d’un caddie qui contient tout ce qu’il faut pour une visite ludique.

En pratique

Dates

11.02, 4.04 & 11.04.18 de 14h30 à 16h

infos: www.bozar.be