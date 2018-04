Peace of art : les artistes sont solidaires

Les 20, 21 et 22 avril prochains, un collectif d’artistes organise à la Maison du Peuple de Saint-Gilles, une exposition-vente aux enchères d’œuvres d’art au profit de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés.

Des artistes bruxellois ont décidé de se mobiliser pour faire quelque chose à leur niveau et encourager l’action menée par la Plateforme citoyenne. C’est aussi leur façon de réagir à la politique migratoire en Belgique. L’idée d’une vente aux enchères d’œuvres d’art a germé l’automne dernier en entendant les bénévoles de la Plateforme dire qu’il leur manquait des fonds pour équiper le centre d’accueil " La Porte d’Ulysse " à Haren.

En effet, depuis 2015, au travers de la Plateforme, ce sont des dizaines de milliers de citoyens qui s’investissent pour porter assistance d’une manière ou d’une autre à des personnes qui demandent asile et protection. " Peace of Art " est une petite action parmi d’autres pour manifester, à travers l’art, sa solidarité. De nombreux artistes sont en situation d’exil. Parmi eux, Jihed Cheikhe, peintre mauritanien, arrêté mi-février alors qu’il se trouvait dans les locaux de l’asbl culturelle Globe Aroma. Depuis lors, il est enfermé au Centre fermé 127 bis avec un ordre de quitter le territoire.

Début mars, l’appel à participation à " Peace of art " est lancé à des artistes plasticiens, auteurs de bandes dessinées, graveurs, peintres, photographes, sculpteurs, etc. Les artistes participants offrent une œuvre. Celle-ci sera exposée à la Maison du Peuple de Saint-Gilles les 20, 21 et 22 avril. Et puis mise aux

enchères le dimanche 22 avril à partir de 14 heures.100% des fonds récoltés retourneront à cette organisation active au quotidien pour aider des personnes.

Pour les acheteurs, ce sera l’occasion d’acquérir une œuvre d’art tout en soutenant l’action de la Plateforme citoyenne. Un catalogue des œuvres sera mis en ligne avant l’événement.

Pour plus de renseignements sur " Peace of art " :www.peaceofartbxl.jimdo.com