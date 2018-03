Passionné de photographie, c'est part ici.

Tous les ans, les passionnés de photographie attendent avec impatience les Photo Days, le salon de la photo en Belgique.

Expo pour des démonstrations de caméras et équipements par les spécialistes de plus de 200 fabricants. Venez renforcer votre talent de photographe sur nos plateaux, testez les dernières imprimantes et beaucoup plus encore.Fidèle à sa tradition, Nikon profite des Photo Days pour vous présenter de multiples nouveautés. Bien entendu, vous pourrez tester sur leur stand tous les boîtiers et objectifs de la gamme.

Du 9 au 11 mars, rendez-vous au Palais 4 de Brussels Expo, de 10 à 18 heures, pour découvrir les nouveautés photographiques.