"Opération chaussettes" ce dimanche à la Place Poelaert !

Pour la septième année consécutive, l' '' Opération Chaussettes '' réitère son initiative de soutien aux sans-abris et aux précaires bruxellois devant le Palais de Justice à Bruxelles ce 25 novembre de 11h à 15h30.

Pour aider les sans-abris, l'opération a besoin de vous. Les chaussettes sont le symbole de cette initiative mais pour les aider il faut bien plus: chaussettes, écharpes, vestes, pantalons, bonnets, gants, pulls, sous-vêtements, chaussures ( dans des sacs triés et marqués: F (femmes), H (hommes) et E (enfants) ) , sacs de couchage, couvertures ainsi que des produits de première nécessité P : crèmes anti-engelures, des sprays désinfectants, des pansements,… Nous acceptons aussi des vêtements pour l’été car le manque de vêtements est constant.

Chaque jour il y a de plus en plus de sans -abris et/ou de personnes en situation précaire. Rejoignez l'opération dimanche pour les aider!

Pour plus d'informations, rendez-vous ici : https://www.facebook.com/Operation.Chaussettes/