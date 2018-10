On fête Halloween mercredi au parc du Château du Karreveld !

Pour ce premier jour des vacances de la Toussaint, découvrez le monde des sorcières et citrouilles avec l'événement culturel "Même pas peur" organisé ce mercredi 31 octobre 2018 de 17h00 à 21h00 au Karreveld.

Imaginé par la commune de Molenbeek, cet événement promet de beaux frissons pour sa 3e édition, au fil d’un parcours étrange à travers le parc du Château du Karreveld. Le public, à partir de 6 ans, pourra y rencontrer des créatures et des personnages fantastiques : des loups, des oiseaux monstrueux, des cracheurs de feu, des magiciens, des conteuses, des scientifiques mystérieux, une " escape room ", un cinéma des horreurs, des musiciens venus d’un autre temps… Dans la cour du Château, vous attendra une petite restauration digne des plus beaux festins de sorcières.

Infos pratiques

Le parcours est accessible en continu et se termine par un spectacle de 30 min.

Petite restauration payante en continu.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur les chemins du parc et dans la cour du château.

Paf : déguisement nécessaire, lampe de poche et bonnes chaussures !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site.