On connait les dates pour Culinaria!

Le célèbre festival gastronomique revient cette année pour fêter ses dix ans, les premières infos viennent de sortir!

Chaque année, Culinaria rassemble une sélection de chefs du pays dans le but d'offrir au public une expérience culinaire avec ce petit mélange de convivialité et de partage, le tout, saupoudré du savoir-faire de chefs belges. En 2018, le festival gastronomique soufflera donc sa dixième bougie.

Cédric Allard, le fondateur de Culinaria, garde les informations bien au chaud, mais il semblerait qu'il va mettre les petits plats dans les grands.

L'année passée, Culinaria avait accueilli plus de 30 chefs étoilés dans l'espace "Key West" de 3.500 m². Ce quartier très charismatique a été témoin d'un véritable essor industriel et laisse aujourd'hui un patrimoine urbain, et paysager, abondant. Culinaria envahira donc encore une fois cet espace, situé à Anderlecht.

Le rendez-vous gastronomique à noter dans les agendas se déroulera donc du 17 au 21 octobre 2018 à Key West.

"Une expérience proposant de savourer pleinement chaque instant, bien manger, bien boire et bien s'amuser dans un esprit de fête avec les chefs."

Plus d'informations bientôt sur : www.culinaria.brussels