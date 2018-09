Nouveautés dans le quartier du Melkriek à Uccle.

Bonne nouvelle, les riverains et les promeneurs pourront pratiquer une activité physique accessible à tous.

Effectivement, la commune d’Uccle vient d'installer 6 appareils de fitness et 2 tables de ping-pong dans des espaces de verdure situés dans le quartier du Melkriek.

Nordic Walker, rameur, step, vélo, agrès pour muscler ses abdominaux, moonwalker et tables de ping-pong viennent compléter l’offre sportive et de loisirs déjà existante au Melkriek, à savoir un terrain de basket et un mini pitch. Les tables de ping-pong et tous les équipements de fitness sont flambant neufs. Ces derniers sont destinés à tout public et sont munis d’un mode d’emploi qui explique comment effectuer l’exercice. Ils ont, par ailleurs, été sélectionnés en fonction de leur solidité, de leur haut niveau de sécurité et de leur facilité d’utilisation.

Ce matériel a été installés dans des espaces verts situés à l’angle des rues du Lama et du Chamois, ainsi qu'à l’angle des rues du Chamois et Melkriek. Bon sport à tous!