Nouveauté: ouverture d'un SN Factory à Kraainem.

Un SN Factory vient d'ouvrir ses portes, le but de ce lieu est de permettre l’utilisation de machines industrielles à quiconque souhaite concrétiser son idée en un prototype ou un produit fini. La valeur ajoutée de SN Factory réside dans un accompagnement intensif : peu importe son niveau d’expérience ou de connaissances techniques, celui ou celle qui a une idée et veut en faire un business est toujours bienvenu(e) chez SN Factory pour apprendre, comprendre et créer tout type d’objet ou d’appareil, du prototype technologique à l’objet d’art.



SN Factory se distingue en proposant un véritable écosystème. Il ne s’agit pas de simplement mettre des machines ultramodernes à disposition, mais bien d’apprendre à les utiliser et être guidé par des professionnels aguerris qui apportent leurs conseils et leur expérience. De plus, SN Factory est fréquentée par des investisseurs toujours à la recherche de projets innovants. Ils n’hésitent pas à accompagner les idées dans lesquels ils croient à travers un financement et une mise à disposition de leur réseau, leurs talents et leur savoir-faire.



Enfin, SN Factory a l’ambition d’être un éducateur technologique : initier jeunes et moins jeunes aux technologies, aux outils digitaux, à l’Internet des Objets, à la création de circuits imprimés. SN Factory se donne une véritable mission didactique et accueille les écoles pour des stages découverte, les artistes pour les aider à réaliser leur oeuvre, les bricoleurs pour leur apprendre le maniement des nombreuses machines de qualité industrielle, le tout avec comme objectif final d’en faire un business innovant.

A découvrir, chaussée de Malines 455, 1950 Kraainem

Heures d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00

Tel :(0)2.588.20.10