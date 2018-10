Nouveau salon des études à l'étranger.

ELEVATE Bruxelles, le forum sur les études supérieures à l'étranger.

Le forum ELEVATEest destiné aux étudiants qui rêvent d’étudier hors de nos frontières. Organisé par Study Experience le samedi 17 novembre à l’Atomium (Bruxelles), ce forum offre un nouveau regard sur les études supérieures à l’étranger. Étudier Outre-Manche, aux USA, dans le Grand Nord canadien ou sous le soleil australien, quel que soit le projet, ELEVATE fournira toutes les informations nécessaires pour le concrétiser.

Chez Elevate, les files d’attentes sont de l’histoire ancienne. En limitant le nombre d’entrées disponibles à 300, Study Experience se soucie d’apporter l’expérience la plus personnalisée possible et de répondre aux attentes de l’étudiant. Les universités et institutions présentes rencontreront les étudiants et leur permettront d’exposer leur projet. Sur base de leur dossier académique, les conseillers Study Experience et les représentants des universités seront à même de proposer une orientation concrète.

Ce forum constitue également une excellente opportunité d’assister à des conférences préparées avec soin. Les sujets sélectionnés permettront d’obtenir des informations sur le projet envisagé et les intervenants aborderont des thèmes tels que:

les bienfaits d'une Foundation Year dans une université britannique ou américaine avec INTO ;

Etudier en Irlande, une destination qualitative et abordable ;

Intégrer une grande université québécoise à prix réduit ;

Monter un dossier d’admission en béton pour étudier à l’étranger, etc

Des universités de renom présentes, Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, Irlande... Au total, plus de 20 universités, écoles et organismes de renom seront présents ou représentés.

Premier connecté, premier inscrit

Afin de garantir aux participants une expérience des plus personnalisées et agréables possibles, Study Expérience limite le nombre d’entrées à 300. Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site de l’évènement (https://elevate.study) et de remplir un formulaire d’inscription dans lequel il est demandé de présenter son projet pour permettre aux conseillers d’évaluer la motivation de l’étudiant et d’accorder ou non l’accès à ELEVATE Bruxelles.

Où? A l'Atomium de Bruxelles

Quand? Le samedi 17 novembre, de 10h à 18h