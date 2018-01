Nocturne de l'expo "LES SINGES" au musée des Sciences Naturelles.

Passez une soirée proche de la nature et des animaux, puisque le musé des Sciences Naturelles vous propose une nocturne de l'expo "Les Singes"

Le jeudi 8 février, visitez l'expo de 17h30 à 21h30 et assistez dès 19h à la projection d'un documentaire suivie d'une séance de questions-réponses.

Le musée vous propose un débat après la projection de The Vervet Forest, l’histoire de cinq bébés singes et de la protection de leur écosystème (film en anglais, débat en anglais, français et néerlandais). En présence de Josie Du Toit, co-directrice et réhabilitatrice de la Vervet Monkey Foundation (à Tzaneen, au nord de l'Afrique du Sud)

En pratique :

17h30 > 21h30 : visite libre de l'expo LES SINGES (les autres salles du Muséum sont fermées)

19h : début de la projection, suivie d'une séance de questions-réponses, dans le Grand auditoire |film en anglais, débat en anglais, français et néerlandais

Le Dino Café est ouvert jusqu’à 20h30.

Sans réservation

Prix unique de 12€ : expo SINGES et conférence (le reste du Muséum est fermé)

De 17h30 à 21h30

Rue Vautier, 29 à 1000 Bruxelles