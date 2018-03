Meurte au Musée.

Dans l’immeuble situé au 7 rue Américaine dans la commune de Saint-Gilles, le corps sans vie du conservateur est découvert dans des circonstances troublantes. Mais qui aurait pu tuer cet assistant et conservateur de renommée mondiale ?

C’est en découvrant le Musée d’Art Fantastique, un des plus étranges et des plus surprenants endroits de Bruxelles, que vous pourrez résoudre cette énigme. À votre arrivée vous recevez un formulaire d’enquêteur avec les premiers indices. Sur celui-ci, 7 personnages sont présumés meurtriers, 7 armes ont été retrouvées dans 7 lieux différents, et c’est par élimination et avec une bonne dose de logique que vous trouverez les trois éléments ; le personnage, l’arme et le lieu qui clôtureront l’enquête. Les 7 personnages suspectés du crime sont tous, chacun à leur façon, intimement liés au musée et à son conservateur... Une animation idéale pour le enquêteurs en herbe, leur amis et leurs familles.

Tarifs : Adulte 7,5 € / - 12 ans 6 € / Art 27 1,25 €

Meurtre au Musée du 31 mars au 15 avril 2018 de 14h à 17h

Au Musée d'Art Fantastique

7 rue américaine – 1060 – Bruxelles

https://www.fantastic-museum.be