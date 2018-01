Merci mon beau sapin et à la prochaine...

Noël c'est fini ! On dit souvent que les vœux se souhaitent jusqu'à la fin du mois, mais le sapin, lui, ne tiendra pas jusque-là ! Il est donc temps de vous en débarrasser...

Si vous avez la chance d'avoir un jardin, et que vous avez anticipé la fin des fêtes en vous procurant un sapin avec sa motte, c'est facile... Un petit coup de bêche et vous voilà avec un nouvel arbre dans votre espace vert.

Par contre, si ce n'est pas le cas. C'est grâce à la récolte des déchets verts que vous pourrez vous en débarrasser. Il suffit simplement de le retirer de son pot et toutes vos jolies décorations, et de le placer sur le trottoir lors de la collecte dans votre rue. Si votre sapin possède un croisillon, ce n'est pas grave, vous pouvez le laisser. Contrairement à la Wallonie, il n'y a pas de "grands feux" à Bruxelles. Chaque année, les équipes de Bruxelles-Propreté ramassent ainsi entre 170 et 200 tonnes de sapins.

Si vous voulez jeter votre sapin artificiel, ce n'est pas avec les déchets verts qu'il faut le mettre. Ils doivent en effet être déposés dans un parc à conteneurs. Et si vous ne pouvez vous déplacer, il faudra faire appel au service d'enlèvement des encombrants.

Pour connaitre quand se déroulera le prochain ramassage des déchets verts dans votre rue voici le calendrier : https://www.arp-gan.be/fr/calendrier.html