les objets qui parlent, c'est pour bientôt à Boitsfort.

Un nouveau spectacle théâtral et musical réjouissant, destiné au public familial (de 8 à 78 ans !)



Des histoires palpitantes et pimentées d'objets usuels en quête d'identité.d’après les textes de Jean-Yves Izquierdo



Histoire d’objets racontant leurs déboires, leurs révoltes, leurs désirs. Objets incarnés par quatre comédiens/musiciens, tour à tour : poupée Barbie, fourchette, chaussette, réveil matin, téléphone, miroir, pantoufle, aimant, autant d’objets de notre quotidien dont nous découvrons les états d’âme. Décalage

garanti.

Il y a eu des précédents. Bien sûr, Monsieur de la Fontaine faisait parler les animaux, mais le pot de terre et le pot de fer étaient déjà là pour nous rappeler que les objets inanimés pouvaient eux aussiavoir une âme. De là à dire que des objets qui parlent sont porteurs de leçons et que de

toute leçon, on peut tirer une morale... Non ! L’objet est fabriqué par l’humain et pour l’humain. Il est enfant de notre imagination et comme tout enfant, il aspire à la liberté. Il râle, il sourit, il se révolte, il nous hait, il nous aime... Il est injuste, absurde et touchant dans sa révolte. Drôle aussi. Mais si nous nous mettons un instant à sa place, peut-être avec surprise, penserons-nous qu’il n’a pas tort. A raison.



Les Objets sont parmi nous. Ils parlent. Et on en apprend des choses… Le feu tricolore est jaloux de l’arc en ciel. La fourchette a les crocs. Le stylo se fait un sang d’encre. Les petits canards craignent d’être jetés avec l’eau du bain. Ils ont des problèmes, vous savez. Nous leur avons donné la parole. Pour le meilleur et pour le rire. S’il y a un psy dans la salle, ça pourrait les aider. Gratuitement, hein !!! Si vous faites payer les objets, ils vous le feront payer.

Sous chapiteau Place Andrée Payfa-Fosseprez à Boitsfort

Infos et Réservations 010 88 83 29

www.lesbaladinsdumiroir.be