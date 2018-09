LE TRAMAPATTE des frères Schuiten, une oeuvre d'art mobile dans la ville.

A l’occasion de la quatrième édition du Festival ARTONOV qui aura lieu du 9 au 14 octobre 2018, les deux frères Schuiten s’associent à cette occasion pour dessiner le graphisme d’un habillement de tram que la STIB mettra en circulation pendant 13 mois, jusqu’à la 5 édition du Festival ARTONOV en 2019.

Ce tram passera en alternance sur les lignes 92, 93, 94 et 25, et devant plusieurs des hauts lieux Art Nouveau et Art Déco investis par le Festival ARTONOV (Hôtel Hannon, Hôtel Max Hallet, Galerie Lempertz, Maison Langbehn, etc).

Ce projet vise ainsi à animer l’espace public et à introduire l’art dans l’espace urbain. L’expérience quotidienne de prendre un tram pour se rendre d’un lieu à un autre deviendra un moment exceptionnel par son originalité. Il s’inscrit également dans l’année européenne du patrimoine et l’année " Horta Inside Out " à Bruxelles (2018), ainsi qu’à l’occasion des 150 ans du tram à Bruxelles (2019).