Le Salon de la Formation permet aux chercheuses et chercheurs d’emploi d’avoir un très large aperçu des formations disponibles à Bruxelles. C’est l’occasion pour toutes et tous d’être écouté(e)s, conseillé(es), de rentrer dans un parcours de formation, de construire son projet professionnel.



18 secteurs d'activité porteurs d'emploi seront représentés lors du Salon : Informatique, ICT et Economie numérique • Social, Santé, Sport et Soins du Corps • Construction • Commerce • Transport et Logistique • Industries technologiques • Horeca, Alimentation et Industries agroalimentaires • Tourisme et Evènementiel • Culture, Patrimoine et Arts du Spectacle • Sécurité et Prévention • Automobile et Mobilité urbaine • Environnement, Agriculture et Nature • Communication, Information et Documentation • Gestion, Management et Administration • Habillement et Confection • Nettoyage • Education, Formation et Pédagogie • Langues orientées métier.



En tout, ce sont 70 organismes qui participent au Salon de la Formation : 9 Pôles de Bruxelles Formation, le Service relations entreprises, la Validation des compétences, 32 Organismes d’insertion socio-professionnelle, 6 Missions locales, 7 Organismes d’enseignement de promotion sociale, 3 Centres de référence, ConstruCity, 6 Centres de technologie avancée (CTA), la Ligue Braille, Solidarcité asbl, Worldskills Belgium, l’efp, la Cité des Métiers, Actiris, VDAB Brussel, Cefora, Brulingua, Jes, et l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.



Le site internet www.salondelaformation.be créé pour l’occasion permet aussi aux chercheuses et chercheurs d’emploi de s’inscrire en ligne pour le(s) secteur(s) de leur(s) choix. Les inscriptions sont également possibles via le call center de Bruxelles Formation 0800/555 66.

Le Salon de la Formation, les mardi 15 mai et mercredi 16 mai de 9h30 à 16h à la Tentation 28, rue de Laeken à 1000 Bruxelles.