Le Pavillon Horta-Lambeaux de nouveau accessible dès ce 24 mars.

Réouverture du Pavillon Horta-Lambeaux, situé au cœur du parc du Cinquantenaire, à Bruxelles.

Ce petit bâtiment de style néo-classique, dessiné en 1889 par le jeune Victor Horta, abrite le célèbre relief en marbre blanc dit " des Passions humaines ", une œuvre du sculpteur Jef Lambeaux qui fit couler beaucoup d’encre depuis sa création. Le Pavillon sera accessible du 24 mars au 28 octobre 2018, les mercredis de 14h à 16h et les samedis et dimanches de 14h à 16h45. Chaque dernier dimanche du mois, à 10h30 (FR) ou 11h30 (NL), vous pourrez également participer à une visite guidée pour individuels, à réserver sur http://ticket.kmkg-mrah.be. Dans le cadre du week-end de réouverture des 24 et 25 mars, le Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival (BANAD) proposera des visites guidées du Pavillon, en français, néerlandais et anglais.

Infos et inscriptions via www.banad.brussels