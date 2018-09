Le musée BELvue inaugure le nouveau look de sa salle Europe.

Le musée BELvue aborde la Belgique et son histoire à travers sept grands thèmes d’actualité, et une galerie de plus de 200 objets.

Démocratie, Prospérité, solidarité, pluralisme, migrations, langues et Europe, chaque thème est développé dans une salle, avec une scénographie bien spécifique, son " monument ", des vidéos et sa série de photos, illustrations et infographies.

Inauguré dans sa nouvelle formule il y a deux ans, le BELvue a pour mission de donner des clés de compréhension de notre société actuelle, notamment auprès du public jeune. En proposant d’actualiser son contenu régulièrement, il reste au plus près de la société actuelle, et également en phase avec les attentes des visiteurs.

Le musée a ainsi ajouté à la salle consacrée à l’Europe des modules et infographies. On peut y découvrir par exemple un nouveau " monument ". Une grande pièce de 1€ - réalisée en stuc blanc sur un socle, à la manière des " monuments " des salles voisines, devient le symbole du thème. Sur le mur, une frise chronologique nous rappelle les grandes étapes de la construction européenne, révélant l’implication de la Belgique dès ses prémices. Un module complet montre au visiteur la présence de l’Europe dans notre vie quotidienne, qu’il s’agisse des lois sur la protection des consommateurs, la suppression des surcoûts en matière de roaming, ou bien encore la possibilité pour les jeunes étudiants européens de participer au programme Erasmus. Des caricatures et dessins de presse humoristiques complètent ce module, évoquant les critiques dont fait l’objet l’Union européenne.

Une occasion à ne pas rater pour devenir incollable sur la Belgique et l’Europe.

Infos pratiques

L’inauguration de la nouvelle version de la salle ‘Europe’ se fera lors de la nocturne du m ardi 18 septembre 2018, de 17h à 22h, au tarif unique et symbolique de 1€

Visite libre du musée BELvue avec découverte de la nouvelle salle ‘Europe’. Audioguides disponibles via application sur son propre smartphone ou tablette (gratuit)

Plus d’infos :

www.belvue.be