Le #MIB fera son #Show .

Ce soir, ils auront quinze minutes pour faire leurs preuves et vous convaincre! Avec: Carole Matagne, Inno JP, Bénédicte Philippon, Sum, Emilie Croon and many more surprise!

Le Made In Brussels Show est une scène qui donne leurs chances aux jeunes talents belges de se faire connaître.

A venir découvrir une fois par mois au Teatro dans la plus pure tradition du cabaret:

- un présentateur dynamique arraché au petit écran et jeté pour vous sur les planches,

- une dizaine d'artistes aux têtes bouillonnantes d'idées nouvelles et une envie débordante de jouer,

- un parrain avertit venu soutenir et conseiller la relève.

Tout cela rassemblé dans un patchwork d'univers et d'humours correspondants à tous les goûts!

Entrée:

Tarif unique=> 10€.

TEATRO

Chaussée de la Hulpe, 182

1170 Boitsfort

Le Teatro =>www.leteatro.be

Ouverture des portes à 19h.

Infos et réservations:

madeinbrusselsshow@gmail.com

0483/ 147.587